Комендантский час объявлен в Хьюстоне из-за наводнения

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Власти четвертого по величине города в США Хьюстон ввели комендантский час в связи с наводнением, сообщили на пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами, мэр города Сильвестр Тернер и шеф полиции Арт Асеведо.

Комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22.00 до 5.00, пояснил шеф полиции Асеведо. Мэр уточнил, что это делается, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах.

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"Комендантский час будет действовать до тех пор, пока он больше не будет нужен", — сказал мэр.

Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация последствий шторма в Техасе потребует рекордных средств.