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    Комендантский час объявлен в Хьюстоне из-за наводнения

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    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (39)

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    Комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22.00 до 5.00. Решение принято, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах.
    Последствия урагана в Техасе
    REUTERS Jonathan Bachman

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Власти четвертого по величине города в США Хьюстон ввели комендантский час в связи с наводнением, сообщили на пресс-конференции, транслировавшейся американскими телеканалами, мэр города Сильвестр Тернер и шеф полиции Арт Асеведо.

    Последствия урагана в Техасе
    Thomas B. Shea / AFP
    Беспощадный "Харви". Последствия урагана в Техасе

    Комендантский час будет действовать до особого уведомления с 22.00 до 5.00, пояснил шеф полиции Асеведо. Мэр уточнил, что это делается, чтобы избежать воровства в оставленных жильцами домах и несчастных случаев с водителями на затопленных дорогах.

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    "Комендантский час будет действовать до тех пор, пока он больше не будет нужен", — сказал мэр.

    Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ликвидация последствий шторма в Техасе потребует рекордных средств. 

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