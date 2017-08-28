Главное в мире: освобождение Талль-Афара, потоп в Хьюстоне

РИА Новости Украина

Талль-Афар без ИГ

Западные СМИ активно пишут о дальнейших успехах военных Ирака по освобождению территорий страны от террористов "Исламского государства" спустя чуть более месяца после освобождения Мосула. Иракские силовики "очистили один из немногих оставшихся у экстремистов оплотов в стране", пишет издание Wall Street Journal, отмечая стратегическую важность Талль-Афара. Город находится между ныне бывшей "столицей" ИГ в Ираке Мосулом и оплотом боевиков в Сирии – Раккой. Кампания по освобождению города прошла стремительно – битва длилась 8 дней, вопреки ожиданиям ожесточенного сопротивления боевиков — это свидетельствует о сокращении возможностей ИГ, пишет газета Washington Post. Издание Financial Times называет взятие города "символичным разгромом ИГ".

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Экс-ураган и затопленный Хьюстон

Одной из центральных тем западных СМИ остаются последствия разгула стихии в американском штате Техас, на который обрушился ураган "Харви", чуть позже ослабший до уровня тропического шторма. Одним из последствий стихии стали "эпическое" наводнение, с которым столкнулись жители четвертого крупнейшего города США Хьюстона и его окрестностей, пишет издание Wall Street Journal. Как отмечает другая американская газета Washington Post, полные масштабы последствий урагана "Харви" стали отчетливо и "пугающе" проявляться в Хьюстоне и по всей центральной части Техаса, где погибли несколько человек, еще тысячи были вынуждены покинуть дома. Некоторые люди, оказавшиеся в затруднительном положении, размещали в социальных сетях адреса и фотографии своих затопленных домов или целых семей, спасавшихся от наводнения на крышах, пытаясь привлечь внимание спасателей, пишут СМИ.

REUTERS Adrees Latif Наводнение после урагана "Харви" в Техасе

"Натиск ливневого дождя и стремительное наводнение, ощущавшиеся апокалиптическим натиском, поставили в воскресенье четвертый крупнейший город страны на колени", — пишет газета New York Post.

Оснащение полиции США оружием

Президент США Дональд Трамп может снять ограничения на оснащение полиции военной техникой. Об этом пишут ряд американских СМИ, в частности New York Times. Как сообщает газета, администрация Трампа намерена оснастить полицейские участки крупнокалиберным оружием и гранатометами. Ожидается, что об изменениях сообщит в понедельник генеральный прокурор США Джефф Сешнс. Газета отмечает, что остается неясным, почему генпрокурор сообщит об изменениях к программе Пентагона. В свою очередь газета USA Today сообщает, что указ об ограничении оснащения полиции оружием ввел предшественник Трампа Барак Обама. Причиной тому послужили столкновения демонстрантов с полицией после убийства белым полицейским чернокожего подростка в Фергюсоне, отмечает издание.

"Облако хлора" на побережье

"Химическое облако" появилось вдоль побережья на юге Великобритании. Об этом сообщают западные СМИ такие, как Guardian, Telegraph, Daily Mail, Parisien, Figaro, 20minutes. По словам журналиста газеты Guardian, в воскресный полдень стал заметен "густой туман", однако сначала его приняли за обычный морской туман. Как сообщает Daily Mail, таинственное "облако" пришло со стороны моря, однако причина его появления не установлена. По словам очевидцев, "в воздухе появился сильный запах хлора", после чего начался зуд в горле и слезоточивость глаз. По информации газеты Telegraph, более 230 человек обратились в больницу с подобными симптомами. Кроме того, экстренные службы эвакуировали людей с пляжей и призвали местных жителей не открывать окна и двери.