Россия в ООН призвала КНДР свернуть запрещенные программы

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Пхеньян должен свернуть запрещенные программы и присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем выполнять резолюции Совета Безопасности ООН во всей их полноте. Пхеньян должен свернуть запрещенные программы, вернуться в режим нераспространения ДНЯО и контроля МАГАТЭ, а также присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия", — сказал российский дипломат на экстренном заседании СБ ООН после очередного ракетного пуска КНДР.

Как сообщалось ранее, северокорейская ракета во вторник пролетела над территорией Японии и не была сбита, завершив свой полет в Тихом океане в 1180 километрах к востоку от острова Хоккайдо.

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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Позже мировые лидеры смягчили тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, Трамп одобрил эти слова. Однако в понедельник США и Южная Корея начали совместные десятидневные учения "Ulchi — Freedom Guardian", которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта.