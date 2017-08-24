Министр обороны Грузии отменил свой визит в Украину на День Независимости

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны Грузии Леван Изория отменил свой визит в Киев для участия в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины из-за масштабных лесных пожаров, к тушению которых привлекли армию.

Ранее Изория принял приглашение на парад, который состоится на Крещатике 24 августа.

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Отметим, что Грузия уже обратилась за помощью к Европейскому Союзу в связи с пожарами в Боржоми: огнем охвачены леса в районе знаменитого курорта-источника минеральных вод.

По последним данным, пожары уничтожили 12 га леса. Ситуация усложняется из-за сухой погоды и порывистого ветра.

В параде на День Независимости Украины примут участие военнослужащие из Британии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши Румынии, США и Эстонии. Кроме того, на параде будут присутствовать заместитель министра обороны Британии, министры обороны Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис и представители НАТО.