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    Министр обороны Грузии отменил свой визит в Украину на День Независимости

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (37)

    (обновлено: )57
    Леван Изория был вынужден остаться в Грузии из-за сильных пожаров на знаменитом курорте Боржоми, к тушению которых привлекли армию.
    Министр обороны Грузии Леван Изория. Архивное фото
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Министр обороны Грузии Леван Изория отменил свой визит в Киев для участия в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины из-за масштабных лесных пожаров, к тушению которых привлекли армию.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Видео
    Канал на Youtube "5 канал"
    НАТО в центре Киева. Генеральная репетиция военного парада

    Ранее Изория принял приглашение на парад, который состоится на Крещатике 24 августа.

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    Отметим, что Грузия уже обратилась за помощью к Европейскому Союзу в связи с пожарами в Боржоми: огнем охвачены леса в районе знаменитого курорта-источника минеральных вод.

    По последним данным, пожары уничтожили 12 га леса. Ситуация усложняется из-за сухой погоды и порывистого ветра.

    В параде на День Независимости Украины примут участие военнослужащие из  Британии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши Румынии, США и Эстонии. Кроме того, на параде будут присутствовать заместитель министра обороны Британии, министры обороны Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Черногории, Эстонии, а также глава Пентагона Джеймс Мэттис и представители НАТО. 

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