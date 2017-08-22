В МЧС РФ назвали основную версию крупного пожара в Ростове-на-Дону

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Основной версией крупного пожара в Ростове-на-Дону считают занесение постороннего источника зажигания, сообщил начальник ГУМЧС по Ростовской области Валерий Синьков.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

"Зона первоначального горения находилась с южной стороны территории частных домовладения (пер. Чувашский, 50). За границей трех жилых домов складировался мусор, деревянные доски, резиновые покрышки. Мусорная свалка способствовала в целом развитию пожара. Каких-либо источников зажигания, например, электропроводки, не было. Основная версия – занесение постороннего источника зажигания. В какой форме это было, покажет работа следственных органов", — сказал Синьков журналистам.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять от пожара в историческом центре Ростова-на-Дону более 500 жилых домов, в которых проживают более 2000 человек, сказал Синьков.

"В результате своевременного привлечения сил, эффективного применения авиационной группировки и действий пожарно-спасательных подразделений не допущено распространение огня на более чем 500 жилых строений с населением свыше 2000 человек", — сказал Синьков. По его словам, у пожарно-спасательных подразделений была задача не допустить распространения пожара на большую часть исторического центра города.

Вечером в понедельник МЧС сообщило о локализации возгорания на площади в 10 тысяч квадратных метров, сейчас открытое горение ликвидировано, а пожарные продолжают разбор завалов и проливать очаги тления. Огнем повреждены 107 строений, в том числе 83 жилые постройки. За медицинской помощью обратились 45 человек, семь госпитализированы. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее главный прокурор Ростовской области Юрий Баранов заявил, что рассматриваются различные версии причины пожара в Ростове-на-Дону, а по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, версия поджога будет отработана "самым серьезным образом".