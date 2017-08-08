наверх
08.08.201711:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ресторан в Китае предложил клиенткам скидку в зависимости от размера груди

    (обновлено: )180
    Реклама стала причиной жесткой критики, особенно со стороны пожилых людей, которые начали активно жаловаться на неприличные плакаты. Через несколько дней изображения были удалены, но скидки продолжились.
    Ресторан в Китае предложил клиенткам скидку в зависимости от размера груди
    imgur

    КИЕВ, 8 авг – РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Город Ханчжоу в провинции Чжэцзян широко известен как один из наиболее красивых и посещаемых городов Китая, в прошлом году здесь прошел саммит G20, а в этом году здесь появился ресторан, где в зависимости от размера груди представительницы прекрасного пола могут получить скидку по чеку, пишет газета "Цяньцзян ваньбао".

    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Sex-Bomb: немка с грудью 19-го размера стала "африканкой"

    Газета отмечает, что ресторан периодически организует подобные акции, ранее здесь предоставляли скидки в зависимости от роста и веса клиентов.

    С 1 августа на входе в ресторан повесили большой плакат, на котором были нарисованы мультяшные девушки, наглядно демонстрирующие за какой объем какую скидку можно получить. Чтобы никого не обидеть, владельцы заведения предоставляли скидку всем девушкам начиная с 5%, максимальная скидка могла достичь 65%.

    Однако такая реклама стала причиной жесткой критики, особенно со стороны пожилых людей, которые начали активно жаловаться на неприличные плакаты. Через несколько дней изображения были удалены, но скидки продолжились.

    Среди молодежи были как позитивные, так и отрицательные отзывы, некоторые считают это дискриминацией женщин. В соцсетях писали, что за такие акции необходимо штрафовать, а одна из женщин даже пригрозила, что позвонила на горячую линию в мэрию города.

    Напомним, ранее нспекторы ГСЧС сообщили, что пожар, уничтоживший ресторан "Хуторок у моря" на Ланжероне, произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Повседневная жизнь
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Граната. Архивное фото
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого