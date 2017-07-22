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    Фотоленты

    Sex-Bomb: немка с грудью 19-го размера стала "африканкой"

    (обновлено: )267
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial
    Немка с 19 размером груди
    Немка с 19 размером груди
    martinabigofficial

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    Немка с 19 размером груди

    Немецкая гламурная модель Мартина Биг с грудью 19-го размера использовала инъекции искусственного загара, чтобы добиться радикального изменения облика, который она впервые продемонстрировала во время поездки в Лос-Анджелес, сообщает The Sun.

    Модель Наташа Энциноза - обладательница бедер по 66 сантиметров
    instagram.com/nataschaencinosa
    Наташа Энциноза - модель с охватом каждого бедра по 66 см

    Биг утверждает, что она успешно "превратилась" в "черную женщину", а теперь планирует сделать операцию по "африканским чертам лица".

    "Да, у меня кожа африканской девушки. Но я не притворяюсь черной девушкой", — приводит издание слова бывшей стюардессы из Германии.

    В то же время манипуляции 28-летней немки подверглись критике со стороны Фонда расового равенства, который считает, что у нее есть "ограниченное понимание" проблем, с которыми сталкиваются этнические меньшинства.

    Смотрите видео Мартины Биг в новом облике в Лос-Анджелесе здесь.

    Ранее сообщалось, что модель Дженнифер Памплона из Сан-Пауло (Бразилия) потратила более $470 тыс, чтобы ввести в свою "пятую точку"почти четыре пинты жира (примерно 1,89 литра).

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