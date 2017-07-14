Камбала и фуа-гра. Трамп и Макрон сходили в ресторан на Эйфелевой башне

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости Украина. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон с супругами Меланьей и Бриджит в четверг вечером поужинали в ресторане на Эйфелевой башне.

Для неформального ужина с видом на вечерний Париж был выбран один из лучших французских ресторанов "Жюль Верн", где гостям предлагают отведать изысканную национальную кухню Франции. Согласно меню на сайте ресторана, ужин из пяти блюд без напитков стоит 190 евро.

Высоких гостей, как и полагается в подобных случаях, встречал шеф-повар ресторана Ален Дюкасс, а саму Эйфелеву башню на время ужина первых лиц закрыли для посетителей. Стол был украшен розовыми цветами. Трамп сел у окна рядом с Бриджит Макрон, а Меланья Трамп — напротив супруга, рядом с президентом Франции.

По информации пресс-службы Белого дома, на закуски подавали томаты, баклажаны и цуккини, на горячее – камбалу со шпинатом под голландским соусом, филе из говядины, картофельное суфле, трюфельный соус и булочку бриошь с фуа-гра.

На десерт гостям предложили теплую клубнику с йогуртовым шербетом и горячее шоколадное суфле с шоколадным мороженым.

Трамп прибыл во Францию в четверг с первым визитом. В этот день прошли его переговоры с Макроном. В пятницу лидеры примут участие в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии и 100-летия вступления США в Первую мировую войну.