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    В мире

    В Варшаве задержали троих немцев за осквернение польского флага

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    Оператор городского видеомониторинга ночью заметил, как "трое молодых людей сняли со стены здания бело-красный флаг и топтали его". Совершили эти действия трое граждан Германии в возрасте от 21 до 25 лет.
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Трое молодых граждан Германии задержаны в Варшаве за осквернение польского национального флага, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак.

    По его информации, оператор городского видеомониторинга ночью заметил, как "трое молодых людей сняли со стены здания бело-красный флаг и топтали его".

    По данным полиции, событие произошло в районе перекрестка улиц Хмельной и Желязной возле здания управления городских дорог, а совершили эти действия трое граждан Германии в возрасте от 21 до 25 лет.

    В соответствии со статьей 137 Уголовного кодекса Польши, за осквернение национального флага грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком на один год.

    Польша недавно отметила 73-ю годовщину варшавского восстания и на зданиях вывешено большое количество флагов.

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