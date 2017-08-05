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    Взрыв произошел в общежитии в Азербайджане, есть жертвы

    (обновлено: )20
    Сообщается, что на территории общежития в восьмом микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв на третьем этаже общежития. В настоящее время идут работы по тушению огня.
    Полиция в Азербайджане. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг – РИА Новости Украина, Вугар Гасанов. В общежитии в Азербайджане произошел взрыв, есть погибшие и раненые, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.

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    На месте ЧП работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

    "На территории общежития в восьмом микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв. В результате взрыва есть погибшие и раненые", — сообщили очевидцы.

    Как уточняет бакинское агентство Trend, взрыв произошел на третьем этаже общежития.

    "После взрыва вспыхнул пожар. Как сообщили в МЧС, в настоящее время идут работы по тушению огня", — уточняет агентство.

    Ранее сообщалось, что в США возле мечети произошел взрыв.

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