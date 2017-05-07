Участники Евровидения от Азербайджана: в группе мы нашли друг друга

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Все меньше времени осталось до официального старта Евровидения-2017. В столице идут последние приготовления. Так, в центре Киева на Крещатике уже открылся официальный Еврогородок международного песенного конкурса — Eurovision Village. А на сцене Международного выставочного центра, где будет проходить конкурс, уже несколько дней продолжаются репетиции участников.

О своем творческом пути и участии в песенном конкурсе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала Диана Гаджиева, вокалистка группы Dihaj — участника Евровидения от Азербайджана.

"Наша группа образовалась не из-за Евровидения, мы все играли в разных командах, в абсолютно разных жанрах, и через какое-то время я остро ощутила, что нужно делать что-то свое. И так мы собрались, и теперь у нас идеальная фигура, на наш взгляд, — треугольник, нас — трое, а в треугольнике рано или поздно все лучи соединятся", — поделилась Гаджиева.

Другие музыканты коллектива рассказали, как замечательно им играется вместе.

"В каждой группе, мне кажется, главное, чтобы было комфортно максимально друг с другом. Мне кажется, что мы смогли этого добиться. Мы пробовали играть в разных составах, но здесь нам лучше всего находиться", — отметил один из участников группы.

Официальное открытие песенного конкурса Евровидение-2017 состоится в Киеве 7 мая. Финал запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. В конкурсе примут участие 42 страны. Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.