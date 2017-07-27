В Азербайджане на птицефабрике произошел взрыв: есть жертвы и раненые

БАКУ, 27 июл — РИА Новости, Вугар Гасанов. Взрыв произошел на бройлерной фабрике на юге Азербайджана, есть погибшие и раненые, передает в четверг агентство АПА.

По данным агентства, ЧП произошло на территории села Пиран Лерикского района.

"Как сообщил председатель районной комиссии ЧС Габиль Меликов, происшествие зарегистрировано в забойном цеху бройлерной фабрики. В результате взрыва есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Киеве произошел взрыв в жилом доме в Голосеевском районе столицы. Причины возникновения происшествия выясняются. Национальной полицией начато уголовное производство.

Также на месте происшествия дежурят представители полиции, чтобы не допустить посторонних лиц к опасным помещениям и защитить квартиры от мародеров.

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