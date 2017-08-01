Тиллерсон оценил беседу с Лавровым как "без воинственности"

КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что беседа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после введения Москвой ответных мер против американских дипломатов прошла "профессионально и без воинственности".

"Наша беседа, которая последовала за действиями (РФ), была очень профессиональная, не было никакой воинственности. Думаю, мы с министром иностранных дел Лавровым понимаем нашу роль, нашу ответственность. Полагаю, он, как и я, привержен тому, чтобы постараться найти путь по сближению наших отношений", — сказал Тиллерсон на брифинге.

Телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся вскоре после того, как президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

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Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.