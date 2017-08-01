наверх
01.08.201723:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Тиллерсон оценил беседу с Лавровым как "без воинственности"

    Тема:

    Санкции США по России ударили по ЕС (461)

    (обновлено: )84
    По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, они с российским коллегой "привержены тому, чтобы постараться найти путь по сближению наших отношений".
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что беседа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после введения Москвой ответных мер против американских дипломатов прошла "профессионально и без воинственности".

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    РФ и США: на пороге санкционной войны

    "Наша беседа, которая последовала за действиями (РФ), была очень профессиональная, не было никакой воинственности. Думаю, мы с министром иностранных дел Лавровым понимаем нашу роль, нашу ответственность. Полагаю, он, как и я, привержен тому, чтобы постараться найти путь по сближению наших отношений", — сказал Тиллерсон на брифинге.

    Телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся вскоре после того, как президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

    Читайте также: Посольство США и Верховный Суд Украины. Кого выберет Порошенко?

    Кроме того, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Новый архитектурно-дорожный знак "Киев"
    Украина: жара наступает
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы