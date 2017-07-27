Турция никогда не вступит в Евросоюз – власти Австрии

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Турция "никогда не вступит" в Евросоюз.

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"Европа никогда не сможет переварить вступление Турции (в ЕС —ред.) хотя бы по чисто экономическим причинам. Как это должно выглядеть?" — сказал Керн в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, настало время сказать Анкаре, что она не может и надеяться на членство в ЕС. Керн добавил, что в вопросах нарушения прав человека Турция "перешла все красные линии".

Напомним, начальник департамента патрульной полиции Киева Юрий Зозуля проводит отпуск в Турции.