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    Турция никогда не вступит в Евросоюз – власти Австрии

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    Европа никогда не сможет переварить вступление Турции в ЕС хотя бы по чисто экономическим причинам, отметил канцлер Австрии Кристиан Керн. По его словам, настало время сказать Анкаре, что она не может и надеяться на членство в ЕС.
    Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Турция "никогда не вступит" в Евросоюз.

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    "Европа никогда не сможет переварить вступление Турции (в ЕС —ред.) хотя бы по чисто экономическим причинам. Как это должно выглядеть?" — сказал Керн в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По его словам, настало время сказать Анкаре, что она не может и надеяться на членство в ЕС. Керн добавил, что в вопросах нарушения прав человека Турция "перешла все красные линии".

    Напомним, начальник департамента патрульной полиции Киева Юрий Зозуля проводит отпуск в Турции.

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