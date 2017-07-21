Землетрясения магнитудой 6,7 у берегов Турции вызвало цунами

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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в ночь на пятницу в Эгейском море у берегов Турции, вызвало небольшое цунами, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

По данным EMSC, амплитуда цунами составила около 25 сантиметров.

Губернатор турецкой провинции Мугла заявил, что землетрясение не привело к серьезным разрушениям.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области ощутили толчки от землетрясения, произошедшего на днях в Румынии.