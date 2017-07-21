наверх
21.07.201703:07
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Землетрясения магнитудой 6,7 у берегов Турции вызвало цунами

    (обновлено: )28
    По данным EMSC, амплитуда цунами составила около 25 сантиметров. Губернатор турецкой провинции Мугла заявил, что землетрясение не привело к серьезным разрушениям.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в ночь на пятницу в Эгейском море у берегов Турции, вызвало небольшое цунами, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Землетрясение в Греции. Остров Лесбос. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Разрушительное землетрясение в Греции. Остров Лесбос - в руинах

    Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

    По данным EMSC, амплитуда цунами составила около 25 сантиметров.

    Губернатор турецкой провинции Мугла заявил, что землетрясение не привело к серьезным разрушениям.

    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области ощутили толчки от землетрясения, произошедшего на днях в Румынии. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Украинские военные на передовой под Мариуполем
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Убийство мужчины на парковке ТЦ в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Владимир Гройсман
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?