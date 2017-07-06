Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере США

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КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в северной части США, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 0.30 по местному времени (9.30 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 9 километрах к юго-востоку от населенного пункта Линкольн (Lincoln) в штате Монтана. Очаг землетрясения залегал на глубине 4,3 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Эквадора, пять человек получили небольшие травмы.

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