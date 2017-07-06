наверх
06.07.201711:15
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере США

    (обновлено: )7630
    Землетрясение было зафиксировано в 0.30 по местному времени (9.30 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 9 километрах к юго-востоку от населенного пункта Линкольн (Lincoln) в штате Монтана.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в северной части США, сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Землетрясение было зафиксировано в 0.30 по местному времени (9.30 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 9 километрах к юго-востоку от населенного пункта Линкольн (Lincoln) в штате Монтана. Очаг землетрясения залегал на глубине 4,3 километра.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Эквадора, пять человек получили небольшие травмы.

    Смотрите также: Центральную Америку потрясло мощное землетрясение: есть жертвы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стопкадр видеообращения Виктора Януковича
    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича
    МИД Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: штурм парламента, атака на Верховный суд