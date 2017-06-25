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    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Японии

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    Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.
    Землетрясение в Японии. Архивное фото
    REUTERS Mandatory credit Kyodo

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром в воскресенье в центральной части Японии.

    Последствия мощного землетрясения в Центральной Америке
    REUTERS Stringer
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    По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по местному времени (01.02 по Киеву). Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

    Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

    Ранее руководитель Организации антисейсмического проектирования и защиты, профессор Евфимий Ленкас заявил, что землетрясение, произошедшее 12 июня на Лесбосе и уничтожившее деревню Вриса, стало глобальным геологическим явлением, которое в ближайшее время будут изучать специалисты. Мощность сейсмического удара во Врисе соответствовал 9 баллам по шкале Рихтера, при том что сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в эпицентре в 6,1 балла. Разрушения были локализованы в одной точке, в то время как ближайшие окрестности не испытали такого удара, разрушения были рассеяны и меньшего масштаба, сказал профессор, указав, что за свой многолетний опыт в 50 крупных землетрясениях по всему миру не встречал подобного явления.

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