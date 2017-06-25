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    В мире

    Сбоев в работе АЭС после мощного землетрясения в Японии нет - СМИ

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    Сообщений о пострадавших в результате землетрясения пока не поступало. Угрозы возникновения цунами нет. В результате землетрясении на время было остановлено движение скоростных поездов.
    Атомная электростанция в городе Нараха, префектуре Фукусима, Япония
    REUTERS Mandatory credit Kyodo

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,7 в центральной части Японии не привело к сбоям в работе АЭС, расположенных в зоне распространения подземных толчков.

    В районе Фукусимы новое землетрясение
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    Новое землетрясение в японской Фукусиме

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    Как сообщает телеканал NHK со ссылкой на компанию Kansai Electric Power Co, нештатных ситуаций на станциях Такахама, Ои и Михама не зафиксировано.

    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло утром в воскресенье в центральной части Японии. По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 07.02 по местному времени (01.02 по Киеву). Очаг землетрясения залегал на незначительной глубине под землей в префектуре Нагано.

    Толчки силой выше пяти баллов по японской шкале ощущались в 29 префектурах, в том числе в префектурах Исикава, Гифу, Тояма, Киото, Осака, Хёго, Сидзуока и других. В Токио сила толчков составила около одного балла.

    Сообщений о пострадавших в результате землетрясения пока не поступало. Угрозы возникновения цунами нет. В результате землетрясении на время было остановлено движение скоростных поездов.

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