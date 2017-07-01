Мощное землетрясение произошло у берегов Эквадора, есть пострадавшие

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КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Эквадора, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков располагался в 88 километрах к северу от города Портовьехо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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По данным агентства Рейтер, пять человек получили небольшие травмы, был причинен незначительный ущерб. Угрозы цунами нет.

В апреле 2016 года землетрясение у берегов Эквадора магнитудой 7,8 унесло жизни более 650 человек.