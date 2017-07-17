В Кривом Роге ощутили толчки от землетрясения в Румынии - СМИ

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КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Около 23.00 в воскресенье жители некоторых районов Кривого Рога ощутили подземные толчки.

Об этом сообщает местное издание 0564.ua

Согласно карте сейсмической активности, поздно вечером произошло землетрясение амплитудой 2,6 ml в Румынии. Его отголоски и ощутили жители Кривого Рога.

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Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии, а толчки были зафиксированы в 8 километрах к западу от города Нережу.