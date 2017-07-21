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    В мире

    Мощное землетрясение произошло у побережья Турции

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    По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения магнитудой 6,9 находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Boris Grdanoski

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции, передает Геологическая служба США.

    Землетрясение в Греции. Остров Лесбос. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Разрушительное землетрясение в Греции. Остров Лесбос - в руинах

    Ранее агентство Рейтер сообщало о землетрясении магнитудой 6,9.

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    По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

    О жертвах или разрушениях не сообщается.

    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области ощутили толчки от землетрясения, произошедшего на днях в Румынии. 

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