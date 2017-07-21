Мощное землетрясение произошло у побережья Турции

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КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции, передает Геологическая служба США.

Ранее агентство Рейтер сообщало о землетрясении магнитудой 6,9.

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По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах или разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области ощутили толчки от землетрясения, произошедшего на днях в Румынии.