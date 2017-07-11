КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юго-западе Японии в префектуре Кагосима, сообщило Главное метеорологическое управление.

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Эпицентр землетрясения находился в заливе Кагосима, очаг — на глубине 10 километров. В префектуре Кагосима были зафиксированы толчки до 5 баллов по семибалльной японской шкале. Кроме того, землетрясение смогли почувствовать жители еще четырех префектур.

Угрозы цунами нет. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Эквадора, пять человек получили небольшие травмы.