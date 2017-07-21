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    Начало и последствия мощного землетрясения в Турции и Греции

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    Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.
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    Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.

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    Меньше повезло грекам: по последним данным, на острове Кос погибли два человека, еще более 120 получили ранения. Местные власти также сообщают о разрушениях на острове.

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