Начало и последствия мощного землетрясения в Турции и Греции

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.

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Меньше повезло грекам: по последним данным, на острове Кос погибли два человека, еще более 120 получили ранения. Местные власти также сообщают о разрушениях на острове.