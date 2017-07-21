В Греции растет число пострадавших при землетрясении

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Число пострадавших при сильном землетрясении в Эгейском море на греческом острове Кос превысило 120 человек, двое погибли, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 100 раненых и двух погибших.

Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

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Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил об обрушении ряда зданий, отметив, что речь идет о ветхих строениях, построенных еще до введения архитектурных норм, учитывающих опасность землетрясения. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети.

На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.

Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.