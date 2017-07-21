Землетрясение в Эгейском море: в Греции есть жертвы и разрушения

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Два человека погибли и несколько получили ранения на греческом острове Кос в результате сильного землетрясения, передает в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 16,2 километра от острова Кос, популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

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Власти острова также сообщают о разрушениях, вызванных землетрясением.

В то же время, по данным СМИ, около 70 жителей турецкого города Бодрум обратились в больницы после землетрясения. Пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения, часть из них в панике выпрыгнула из окон, получив переломы, ушибы и порезы. Отмечается, что серьезных травм ни у кого нет.

Ранее также сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в ночь на пятницу в Эгейском море у берегов Турции, вызвало небольшое цунами.