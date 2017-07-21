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    Более 100 человек пострадали в Греции при землетрясении в Эгейском море

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    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции (178)

    (обновлено: )15
    Большая часть пострадавших от землетрясения находится на острове Кос. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    @RomeikoCalendar

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Более 100 человек пострадали и двое погибли в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

    Землетрясение в Греции. Остров Лесбос. Видео
    Канал на Youtube Ruptly TV
    Разрушительное землетрясение в Греции. Остров Лесбос - в руинах

    Ранее сообщалось о двух погибших и нескольких раненых.

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    Большая часть пострадавших находится на острове Кос. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

    "Два или три человека (из пострадавших) в серьезном состоянии, их оперируют", — добавил он.

    На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.

    @RomeikoCalendar
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос

    Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Как сообщалось ранее, в Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек.

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