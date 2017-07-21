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    Фотоленты

    Одно на двоих. Мощное землетрясение в Турции и Греции

    Тема:

    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции (180)

    (обновлено: )182
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Последствия землетрясения на острове Кос (Греция)
    Люди прячутся под стол во время землетрясения в турецком городе Бодрум
    Землетрясение в турецком городе Бодрум
    Последствия землетрясения в Турции
    Последствия землетрясения в Турции
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    @RomeikoCalendar
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    @RomeikoCalendar
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    @RomeikoCalendar
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    rugr.gr
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    Последствия землетрясения на греческом острове Кос
    rugr.gr
    Последствия землетрясения на острове Кос (Греция)
    Последствия землетрясения на острове Кос (Греция)
    @RomeikoCalendar
    Люди прячутся под стол во время землетрясения в турецком городе Бодрум
    Люди прячутся под стол во время землетрясения в турецком городе Бодрум
    twitter.com/MailOnline
    Землетрясение в турецком городе Бодрум
    Землетрясение в турецком городе Бодрум
    twitter.com/MailOnline
    Последствия землетрясения в Турции
    Последствия землетрясения в Турции
    @SierraMaestraaa
    Последствия землетрясения в Турции
    Последствия землетрясения в Турции
    @SierraMaestraaa

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    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос

    Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

    Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.

    Смотрите также: Разрушительное землетрясение в Греции. Остров Лесбос — в руинах

    Меньше повезло грекам: по последним данным на острове Кос погибли два человека, еще более 120 получили ранения. Местные власти также сообщают о разрушениях на острове. 

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