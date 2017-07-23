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    Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

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    Главное метеорологическое управление Японии сообщило, что толчки были зафиксированы в 00.36 понедельника в 141 километре к северо-востоку от города Мияко в префектуре Иватэ.
    Директор Японского метеорологического агентства Йохеи Хасегава. Архивное фото
    REUTERS Issei Kato

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло к востоку от побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.

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    DOGAN NEWS AGENCY / AFP
    Землетрясения в Эгейском море и фактор туризма

    Толчки были зафиксированы в 00.36 понедельника по местному времени (18.36 по Киеву) в 141 километре к северо-востоку от города Мияко в префектуре Иватэ. Очаг располагался на глубине 10 километров.

    Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    Ранее сообщалось, что подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

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