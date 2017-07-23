Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло к востоку от побережья Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Толчки были зафиксированы в 00.36 понедельника по местному времени (18.36 по Киеву) в 141 километре к северо-востоку от города Мияко в префектуре Иватэ. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.