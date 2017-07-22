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    Происшествия

    Бывшая Мисс Украины едва уцелела во время землетрясения в Греции

    Тема:

    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции (182)

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    Знаменитая в прошлом модель Влада Литовченко незадолго до мощного землетрясения в Эгейском море сделала фотографию на фоне древней мечети на греческом острове Кос, наиболее пострадавшем от подземных толчков.
    Последствия землетрясения на острове Кос (Греция)
    @RomeikoCalendar

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Бывшая Мисс Украины (1995 года), а ныне общественный деятель и меценат Влада Литовченко во время мощного землетрясения в Эгейском море на греческом острове Кос, наиболее пострадавшем от подземных толчков. 

    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    @RomeikoCalendar
    Одно на двоих. Мощное землетрясение в Турции и Греции

    Подземные толчки в Эгейском море произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

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    "Господь защитил меня сегодня! Это мое фото (см. ниже) сделано за два часа до землетрясения магнитудой 6,7 баллов, которое произошло в Эгейском море между греческим островом Кос и турецким Бодрумом. Землетрясение главным образом разрушил старые исторические зданияи этот минарет древней мечети Дефтердара, которая была построена в 1725 году и является одной из главных достопримечательностей острова Кос (за моей спиной)", — написала Литовченко на своей странице в Facebook.

    Facebook Влада Литовченко
    Влада Литовченко на греческом острове Кос

    "До 24.00 на площади было полно людей, детей, туристов. Сейчас на острове работают спасатели и служба по чрезвычайным ситуациям", — добавила она.

    В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается. Меньше повезло грекам: по последним данным на острове Кос погибли два человека, еще более 120 получили ранения. Местные власти также сообщают о разрушениях на острове. 

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