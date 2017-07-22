наверх
22.07.201707:56
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Землетрясения в Эгейском море и фактор туризма

    Тема:

    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции (183)

    (обновлено: )112
    Большая часть пострадавших находится именно на греческой территории, на острове Кос были разрушены некоторые достопримечательности и объекты инфраструктуры.
    Последствия мощного землетрясения в Турции
    DOGAN NEWS AGENCY / AFP

    РИА Новости Украина – Прайм

    Анализ сообщений, поступавших в течение суток после землетрясения в Эгейском море, которое нанесло серьезный ущерб популярным туристическим направлениям в Греции и Турции, показал, в какой степени непредвиденные стихийные бедствия могут повлиять на отдых туристов.

    Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет.

    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Землетрясение и цунами в Эгейском море: последствия катастрофические

    Колебания ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. Землетрясение не привело к серьезным разрушениям, сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.

    Остров Кос столкнулся с еще более серьезными последствиями. Помимо того, что большая часть пострадавших находится именно на греческой территории, на острове были разрушены некоторые достопримечательности и объекты инфраструктуры. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

    Землетрясение в морских глубинах спровоцировало цунами с амплитудой 25 сантиметров. Наибольший ущерб нанесен порту Коса, который не смог даже принять пассажирский паром Blue Star Paros.

    REUTERS Kenan Gurbuz
    Поврежденный автомобиль и дом видны после землетрясения в одной из деревень в Турции

    Символом, пострадавшим от разрушительной силы землетрясения, стала мечеть Дефтердар, которая была построена в 1725 году во время османского владычества и является одной из главных достопримечательностей острова Кос. Ее минарет рухнул на главную площадь столицы острова под ударами стихии. Подземные толчки также нанесли серьезный урон средневековой крепости ордена госпитальеров.

    Последствия мощного землетрясения в Греции
    REUTERS Osman Turanli/Social Media
    Последствия землетрясения в Турции и Греции: разрушенные дома и побитые яхты

    В остальном, как заверил Халкидиос, речь идет о ветхих строениях, построенных еще до введения архитектурных норм, учитывающих опасность землетрясения.

    К счастью, аэропорт на острове Кос не пострадал. Спустя несколько часов после основных подземных толчков воздушная гавань продолжила работать в обычном режиме. Об этом сообщил министр по делам защиты граждан — замглавы МВД Греции Никос Тоскас на пресс-конференции после посещения острова.

    "Никаких проблем с аэродромом нет, он работает в обычном режиме. Чартеры с туристами прибывают по расписанию, всех их принимает аэродром", — сказал Тоскас.

    Смотрите также: Начало и последствия мощного землетрясения в Турции и Греции

    По его словам, гостиницы и больницы не повреждены, ущерб нанесён в основном старым зданиям довоенной постройки.

    Туристы не пострадали при землетрясении, но и в Бодруме, и на Косе большинство из них были вынуждены покинули отели. Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове Кос
    @RomeikoCalendar
    Одно на двоих. Мощное землетрясение в Турции и Греции

    Один из служащих отеля рассказал, что около полвторого ночи все вокруг вдруг задрожало, начало ходить ходуном. "Я в это время был на дежурстве в отеле. Мы все — и персонал, и туристы — вскочили, выбежали на улицу. Я лично пробежал по всем номерам отеля, убедился, что все наши клиенты покинули здание. Первый толчок продолжался несколько секунд, было очень страшно. Всю ночь мы провели в саду отеля, было еще много афтершоков", — рассказал он, пишут РИА Новости.

    Представители турбизнеса вскоре уточнили, что на Косе пострадали здания 1920-1930-х годов постройки и древние церкви, старинные здания венецианского периода в историческом центре дали трещину.

    "Гостиничная инфраструктура на острове новая, гостиницы не пострадали. Руководитель одного из крупных отелей сообщил, что туристы ночью спали на улице, но сейчас в целом ситуация нормальная, сейчас все возвращаются в номера", — сообщил управляющий директор компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    Один на один. Встреча Порошенко и Лукашенко
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Владимир Ельченко
    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Одно на двоих: мощное землетрясение в Греции и Турции