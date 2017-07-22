Землетрясения в Эгейском море и фактор туризма

DOGAN NEWS AGENCY / AFP

РИА Новости Украина – Прайм

Анализ сообщений, поступавших в течение суток после землетрясения в Эгейском море, которое нанесло серьезный ущерб популярным туристическим направлениям в Греции и Турции, показал, в какой степени непредвиденные стихийные бедствия могут повлиять на отдых туристов.

Подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. В Турции жертв нет.

Колебания ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. Землетрясение не привело к серьезным разрушениям, сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.

Остров Кос столкнулся с еще более серьезными последствиями. Помимо того, что большая часть пострадавших находится именно на греческой территории, на острове были разрушены некоторые достопримечательности и объекты инфраструктуры. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

Землетрясение в морских глубинах спровоцировало цунами с амплитудой 25 сантиметров. Наибольший ущерб нанесен порту Коса, который не смог даже принять пассажирский паром Blue Star Paros.

REUTERS Kenan Gurbuz Поврежденный автомобиль и дом видны после землетрясения в одной из деревень в Турции

Символом, пострадавшим от разрушительной силы землетрясения, стала мечеть Дефтердар, которая была построена в 1725 году во время османского владычества и является одной из главных достопримечательностей острова Кос. Ее минарет рухнул на главную площадь столицы острова под ударами стихии. Подземные толчки также нанесли серьезный урон средневековой крепости ордена госпитальеров.

В остальном, как заверил Халкидиос, речь идет о ветхих строениях, построенных еще до введения архитектурных норм, учитывающих опасность землетрясения.

К счастью, аэропорт на острове Кос не пострадал. Спустя несколько часов после основных подземных толчков воздушная гавань продолжила работать в обычном режиме. Об этом сообщил министр по делам защиты граждан — замглавы МВД Греции Никос Тоскас на пресс-конференции после посещения острова.

"Никаких проблем с аэродромом нет, он работает в обычном режиме. Чартеры с туристами прибывают по расписанию, всех их принимает аэродром", — сказал Тоскас.

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По его словам, гостиницы и больницы не повреждены, ущерб нанесён в основном старым зданиям довоенной постройки.

Туристы не пострадали при землетрясении, но и в Бодруме, и на Косе большинство из них были вынуждены покинули отели. Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

Один из служащих отеля рассказал, что около полвторого ночи все вокруг вдруг задрожало, начало ходить ходуном. "Я в это время был на дежурстве в отеле. Мы все — и персонал, и туристы — вскочили, выбежали на улицу. Я лично пробежал по всем номерам отеля, убедился, что все наши клиенты покинули здание. Первый толчок продолжался несколько секунд, было очень страшно. Всю ночь мы провели в саду отеля, было еще много афтершоков", — рассказал он, пишут РИА Новости.

Представители турбизнеса вскоре уточнили, что на Косе пострадали здания 1920-1930-х годов постройки и древние церкви, старинные здания венецианского периода в историческом центре дали трещину.

"Гостиничная инфраструктура на острове новая, гостиницы не пострадали. Руководитель одного из крупных отелей сообщил, что туристы ночью спали на улице, но сейчас в целом ситуация нормальная, сейчас все возвращаются в номера", — сообщил управляющий директор компании TEZ TOUR Greece Димитрис Харитидис.