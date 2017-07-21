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    В мире

    В американском штате разрешили пороть учеников тростью

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    Согласно данным, решение о применении такого наказания будет принимать начальник кампуса или руководитель учебного заведения. При этом родители учащихся имеют право разрешать или запрещать применение такого вида наказаний.
    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. В американском штате Техас одобрили удары плоской палкой как меру наказания непослушных школьников, передает Fox News.

    Телесные наказания, классифицированные как "намеренное причинение физической в качестве меры дисциплины", законны в Техасе, отмечает телеканал.

    Решение о применении такого наказания будет принимать начальник кампуса или руководитель учебного заведения. При этом родители учащихся имеют право разрешать или запрещать применение такого вида наказаний в конкретных школах в отношении их детей.

    В США в 19 штатах разрешено применять физическое наказание к учащимся. Телесные наказания применяется в штатах на юге страны, в таких как Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Оклахома и Теннеси.

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