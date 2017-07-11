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    Американский школьник позвонил главе Пентагона и взял у него интервью

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    Сначала юноша отправил Мэттису текстовое сообщение с просьбой дать интервью. Министр, который сам родом из штата Вашингтон, согласился. Интервью в итоге было опубликовано в газете школы, где учится Фишер.
    Джеймс Мэттис
    wikipedia

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Американский школьник Тедди Фишер, раздобывший телефон министра обороны США Джеймса Мэттиса, не только дозвонился до него, но и взял 45-минутное интервью, сообщила газета New York Post.

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    По ее информации, молодой человек, проживающий в штате Вашингтон, увидел номер мобильного телефона главы Пентагона на фотографии в газете Washington Post 11 мая. На снимке один из охранников президента США Дональда Трампа — Кит Шиллер несет пачку бумаг, на которой видно имя министра обороны и его телефонный номер.

    Позднее фотография была удалена с сайта уважаемого издания, однако Фишер успел увидеть то, чего не заметили другие. "Все это напоминало череду чудес", — сказал он о своем разговоре с министром в интервью одной из местных телекомпаний.

    Сначала юноша отправил Мэттису текстовое сообщение с просьбой дать интервью. Министр, который сам родом из штата Вашингтон, согласился. Интервью в итоге было опубликовано в газете школы, где учится Фишер.

    В нем Мэттис признался, что всегда старается помогать школьникам и делиться с ними опытом. Согласно изложению New York Post, в беседе Мэттис затронул целый спектр внешнеполитических вопросов. В частности, он отметил, что бывший президент США Барак Обама добился бы больших успехов, если бы слушал госсекретаря Хиллари Клинтон. Он также выразил уверенность в том, что бороться с распространением радикальных идеологий было бы гораздо проще, если бы США могли заплатить за годичное обучение всех детей в Афганистане, Сирии или других странах в американских школах.

    "Я думаю, идеологиям можно было бы противостоять, показывая людям лучшее образование и надежду на будущее", — сказал Мэттис.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил Джеймсу Мэттису, что с юных лет мечтал оказаться в Пентагоне.

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