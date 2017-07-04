Появились подробности обрушения школы в Николаевской области

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КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В общеобразовательной школе в Новом Буге Николаевской области произошло частичное обрушение наружной стены и перекрытия между первым, вторым и третьим этажами, сообщает утром во вторник пресс-служба управления ГСЧС в регионе.

Об обрушении школы ранее сообщалось в соцсетях и местных СМИ. При этом отмечалось, что школа была построена в 1979 году. В нынешнем году по программе народного депутата Украины Андрея Вадатурского в здании поменяли окна.

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"Около 20:30 в общеобразовательной школе №1 г. Новый Буг произошло частичное обрушение наружной стены и перекрытия между первым, вторым и третьим этажами. Жертв и пострадавших нет", — сообщает управление на своей странице в Facebook.

ГУ ГСЧС в Николаевской области/Facebook, 4 июля 2017

На месте происшествия было собрано внеочередное заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором был решен вопрос об ограничении доступа в здание, привлечение специалистов по строительной организации для определения степени разрушения и определения факторов, которые к этому привели.

facebook.com/LevchenkoFedor Как начинала рушиться школа в Новом Буге Николаевской области, 3 июля 2017

По состоянию на утро 4 июля на месте обрушения работает штаб по ликвидации последствий происшествия.

В свою очередь глава Николаевской областной государственной администрации Николай Савченко признал, что здание школы непригодно к началу учебного года 1 сентября 2017 года.

"Единственное, что стопроцентно понятно — первого сентября ученики не сядут за парты этой школы, потому что самое главное — это безопасность детей. За два месяца, оставшиеся до начала учебного года, нужно найти варианты решения проблемы", — написал он на своей странице в Facebook.