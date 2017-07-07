Российский школьник застрелил друга из ружья

КИЕВ, 7 июл – РИА Новости Украина. Одиннадцатилетний новосибирский школьник случайно застрелил своего друга из дедовского ружья, теперь пенсионеру грозит до шести месяцев ареста, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Как ранее сообщили в СК, в четверг 6 июля около 19.40 местного времени мальчик со сверстником пришел в гости к своим дедушке и бабушке. В квартире подростки достали находившееся в шкафу ружье и, не зная, что оно заряжено, стали целиться в различные предметы. В какой-то момент внук нажал на курок – от огнестрельного ранения его товарищ скончался на месте.

"По факту нарушения 75-летним мужчиной установленных правил хранения огнестрельного оружия, повлекшего причинение смерти малолетнему мальчику, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "небрежное хранение огнестрельного оружие, если это повлекло причинение смерти человеку", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев.

По версии следствия, в момент трагедии мальчики находились в квартире одни – дедушки и бабушки не было дома. Огнестрельное охотничье гладкоствольное ружье ТОЗ-34, которое нашли подростки в шкафу, принадлежит 75-летнему хозяину квартиры, разрешение на его хранение у мужчины имелось.

"В настоящее время следователи выясняют причины, по которым собственник оружия хранил его вне имеющегося в квартире сейфа, в расчехленном, собранном и снаряженном боеприпасами состоянии", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Николаеве 14-летний подросток выстрелил себе в живот из отцовского оружия, после чего был госпитализирован и скончался на операционном столе.