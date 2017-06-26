В Николаеве подросток застрелился из отцовского оружия

отдел коммуникации полиции Николаевской области

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Николаеве 14-летний подросток выстрелил себе в живот из отцовского оружия, после чего был госпитализирован и скончался на операционном столе, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"24 июня в 15.21 ч. в полицию поступило сообщение из областной детской больницы о том, что с огнестрельным ранением охотничьей дробью в живот и руку госпитализирован 14-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Отец парня рассказал следователям Корабельного отдела полиции, что сын нашел дома сумку с вооружением и в результате небрежного обращения случайно выстрелил себе в живот.

Во время осмотра домовладения правоохранителями было обнаружено и изъято: фрагменты пыжа и охотничьего патрона; предмет, похожий на гранату РГД-5; запал, предварительно от гранаты; 10 патронов с резиновыми пулями; предмет, похожий на обрез ружья; магазин от пистолета неизвестной марки, которые 42-летний домовладелец хранил незаконно, за что был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Происхождение изъятого и его принадлежность устанавливается. Вооружение направлено на исследование в Николаевский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

Раненому подростку была сделана операция, во время которой медики до девяти вечера пытались спасти ему жизнь, однако он, так и не приходя в сознание, умер.

Следователи Корабельного отдела полиции открыли уголовные производства по ч.2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Ведется следствие.

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