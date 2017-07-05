Мужчина убил полицейского и ранил адвоката возле суда на западе Турции

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Инцидент, в ходе которого неизвестный убил полицейского и ранил адвоката у здания суда в городе Гемлик провинции Бурса на западе Турции, не является терактом, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

hurriyet.com.tr/gundem На месте стрельбы возле суда в турецкой провинции Бурса

Накануне мужчина открыл огонь из охотничьего ружья у входа в здание суда, убив полицейского и ранив адвоката Озгюра Аксоя, который является активистом оппозиционной Народно-республиканской партии Турции.

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По последней информации, нападавший покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в Киеве у супермаркета произошла стрельба.