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    Мужчина убил полицейского и ранил адвоката возле суда на западе Турции

    (обновлено: )3
    Мужчина открыл огонь из ружья у входа в здание суда, убив полицейского и ранив адвоката Озгюра Аксоя, который является активистом оппозиционной Народно-республиканской партии Турции.
    Полиция Турции. Архивное фото
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Инцидент, в ходе которого неизвестный убил полицейского и ранил адвоката у здания суда в городе Гемлик провинции Бурса на западе Турции, не является терактом, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    hurriyet.com.tr/gundem
    На месте стрельбы возле суда в турецкой провинции Бурса

    Накануне мужчина открыл огонь из охотничьего ружья у входа в здание суда, убив полицейского и ранив адвоката Озгюра Аксоя, который является активистом оппозиционной Народно-республиканской партии Турции.

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    По последней информации, нападавший покончил с собой.

    Ранее сообщалось, что в Киеве у супермаркета произошла стрельба

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