Мужчина убил полицейского и ранил адвоката возле суда на западе Турции

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Инцидент, в ходе которого неизвестный убил полицейского и ранил адвоката у здания суда в городе Гемлик провинции Бурса на западе Турции, не является терактом, передает агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На месте стрельбы возле суда в турецкой провинции Бурса
Накануне мужчина открыл огонь из охотничьего ружья у входа в здание суда, убив полицейского и ранив адвоката Озгюра Аксоя, который является активистом оппозиционной Народно-республиканской партии Турции.
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По последней информации, нападавший покончил с собой.
Ранее сообщалось, что в Киеве у супермаркета произошла стрельба.