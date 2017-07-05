Убийство пенсионера СБУ в Киеве. Кадры с места ЧП и комментарий полиции

Полиция расследует убийство бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), совершенное 3 июля, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

В понедельник, 3 июля, в Днепровском районе Киева в подъезде многоэтажки застрелили мужчину.

"Пострадавший — это бывший сотрудник Службы безопасности Украины, водитель. Он уволился еще в 90-х годах", — сказал Крищенко.

Глава столичной полиции сообщил, что с момента увольнения мужчина работал водителем.

Следствие установило, что погибший дал объявление о продаже ружья, которое находилось в его собственности на законных основаниях. Предполагается, что он был застрелен именно из этого оружия.

Напомним, во вторник, 27 июня, в Соломенском районе Киева на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".