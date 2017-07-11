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    В Одесской области школьного библиотекаря уволили за советские учебники

    (обновлено: )12
    Списанные учебники по русскому языку
    trassae95.com

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Библиотекарь общеобразовательной средней школы села Утконосовка Измаильского района была уволена после того, как выдала детям молдавского класса советские учебники по русскому языку.

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    Русский язык в молдавских школах и классах вводится только по выбору родителей, а учебники на необязательные предметы не выдаются.

    В утконосовской школе 25 классов, из которых 13 – молдавских и 12 – украинских. Учебники по русскому языку для украинских школ государство издает, а для молдавских – нет. Родители могут сами приобрести своим детям нужные книги, но в Утконосовке отказались от этого варианта, сообщает "Трасса Е-95".

    Библиотекарь самостоятельно приняла решение выдать школьникам советские учебники по русскому языку, которые были утверждены министерством образования УССР для преподавания в молдавских школах. Об этом стало известно, после того, как один из возмущенных родителей выложил фото старых учебников в интернет.

    "Выяснилось, что эти учебники для 5-7 классов списаны в 2004 году и сданы на макулатуру. Более они нигде в инвентаризационных ведомостях не числились, а хранились в школе в подсобке. В случае необходимости учитель брала их, чтобы облегчить детям изучение правил", — сообщает издание.

    По результатам служебного расследования из школы уволена библиотекарь, а выговоры получили директор школы и учитель русского языка.
    Учебники были изъяты и сданы в макулатуру.

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