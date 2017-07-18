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    Лидер республиканцев в сенате попробует провести отмену Obamacare

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    Митч Макконнелл заявил, что отмена Obamacare будет произведена за два года, что обеспечит "стабильный переходный период" к новой программе здравоохранения.
    Флаг США
    Flickr.com/crobj

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Руководитель республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что попробует провести отмену Obamacare, передает агентство Рейтер.

    В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию. На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят.

    Макконнелл заявил, что отмена Obamacare будет произведена за два года, что обеспечит "стабильный переходный период" к новой программе здравоохранения.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    PAUL J. RICHARDS / AFP
    Поражение Трампа: законопроект об отмене Obamacare снят до голосования

    Он добавил, что отмена Obamacare будет представлена на голосование в сенате в "ближайшие дни".

    В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

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    Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы в свою очередь считают, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.

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