Трамп призвал республиканцев аннулировать Obamacare

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КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцам стоит работать над законопроектом по замене системы медицинской помощи Obamacare и демократы к нему присоединятся.

В понедельник стало известно, что предложенный республиканцами законопроект по замене действующей в стране системы медицинской помощи Obamacare отказались поддержать четверо сенаторов, представляющих Республиканскую партию. На фоне отказа всех сенаторов-демократов голосовать за документ это означает, что он не будет принят.

"Республиканцам сейчас стоит просто аннулировать терпящий неудачу Obamacare и работать над новым проектом здравоохранения, который начнется с чистого листа. Демократы присоединятся!", — написал Трамп в микроблоге Twitter.

Дональд Трамп/Twitter, 18 июля 2017

В мае палата представителей конгресса проголосовала с перевесом всего в один голос за замену новыми инициативами комплекса законов, известных под названием Obamacare и проведенных также незначительным большинством в правление Барака Обамы в 2010 году. Новая программа, реализации которой добиваются президент Дональд Трамп и спикер палаты представителей Пол Райан, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения и снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

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Республиканцы заявляют, что предыдущая реформа Обамы, обязавшая всех покупать страховку и обещавшая субсидии малоимущим, не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы заявляют, что предложенная республиканцами программа равносильна снижению налогов для богатых и что она приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса.