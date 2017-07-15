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    Зампомощника Трампа заявил, что станет его "питбулем"

    (обновлено: )11
    Как заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка, репутация телеканалов CNN и MSNBC "улетучилась как дым", и они столкнулись с кризисом доверия зрителей.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Заместитель помощника американского президента Себастьян Горка заявил, что готов стать питбулем Дональда Трампа. По его словам, он готов дать отпор СМИ, которые публикуют информацию о связях кампании американского президента с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

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    facebook.com/DonaldTrump
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    Когда Горку спросили, почему он решил ответить СМИ, он заявил, что "рано или поздно кто-то должен дать им отпор". "Кто-то должен быть питбулем президента, и я готов. Я собираюсь ответить им", — заявил Горка.

    Он отметил, что репутация телеканалов CNN и MSNBC "улетучилась как дым", и они столкнулись с кризисом доверия зрителей.

    "Они занимались этими "иллюзорными связями" в течение девяти месяцев —  и ни одного доказательства незаконной деятельности…. Они терпят фиаско. Кто-то должен заставить их проснуться, и я рад помочь им", — отметил Горка.

    Трамп еще во время предвыборной кампании начал войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми", особенно достается от него CNN. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон и продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему СМИ.

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