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    Трамп пообещал подумать об участии США в Парижском соглашении - Макрон

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (261)

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    По словам президента Франции Эммануэля Макрона, он с президентом США Дональдом Трампом детально обсудили то, что может позволить США вернуться в Парижское соглашение. Трамп пообещал попытаться найти какое-то решение в ближайшие месяцы.
    Президент США Дональд Трамп (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие месяцы еще подумать об участии в Парижском соглашении по климату, заявил президент Франции Эммануэль Макрон изданию Journal du Dimanche.

    Визит президента США Д. Трампа в Париж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дональд Трамп: покорение Франции

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    В начале июня Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

    "Дональд Трамп меня выслушал. Он понял ход моих мыслей, в частности связь климатических изменений и терроризма. Он сказал мне, что попытается найти какое-то решение в ближайшие месяцы. Мы детально обсудили то, что может позволить ему вернуться в Парижское соглашение", — рассказал изданию Макрон.

    Французский президент сказал, что ему удалось наладить с Трампом более близкие личные отношения, которые необходимы для успешного развития межгосударственных связей. "Да, наши страны — друзья, соответственно и мы должны ими быть. Мы начали строить с Трампом отношения на основе лучшего личного знакомства. Это начало отношений доверия по ряду стратегических вопросов, в том числе по разногласиям", — признался Макрон.

    Во время визита Трампа в Париж Макрон хотел показать американскому президенту "сильную Францию". Именно поэтому, в частности, он выбрал ресторан на Эйфелевой башне для торжественного ужина.

    "Одной из целей визита было показать американцам и всем США картину более сильной Франции и Парижа. Это важно, учитывая снижение туристической привлекательности в свете терактов последнего года. Именно поэтому я выбрал Эйфелеву башню, чтобы представить открытую и привлекательную картину Парижа, нашей страны и ее экономики", — пояснил французский президент.

    Макрон надеется, что мнение Трампа о Франции изменилось после визита в Париж. "Я думаю, что представление Дональда Трампа о Франции изменилось в лучшую сторону после отъезда", — заключил он.

    Трамп 13-14 июля совершил официальный визит во Францию. В Париже американский лидер провел переговоры с Макроном, посетил посольство США в Париже, поужинал на Эйфелевой башне и посмотрел военный парад на Елисейских полях, участие в котором принимали и военнослужащие из США.

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