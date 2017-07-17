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    Фотоленты

    Фотоитоги 17 июля: три года после крушения МН17, взрыв в Одессе, львовский мусор под Киевом

    (обновлено: )32
    Король и королева Нидерландов присутствуют на мероприятии, посвященном открытию национального памятника памяти жертв катастрофы Малайзии в Украине в 2014 году
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    Президент Петр Порошенко на встрече с премьером Молдавии
    Львовский мусор под Киевом
    На месте взрыва в Одессе
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    В Киеве несут цветы к посольству Нидерландов в годовщину крушения МН17 в Донбассе
    Елизавета Яхно и Анна Волошина (Украина)
    Король и королева Нидерландов присутствуют на мероприятии, посвященном открытию национального памятника памяти жертв катастрофы Малайзии в Украине в 2014 году
    Король и королева Нидерландов присутствуют на мероприятии, посвященном открытию национального памятника памяти жертв катастрофы Малайзии в Украине в 2014 году
    REUTERS Remko de Waal/Pool
    Порошенко посетил украинский фрегат и американский миноносец
    facebook.com/pg/petroporoshenko
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine
    Президент Петр Порошенко на встрече с премьером Молдавии
    Президент Петр Порошенко на встрече с премьером Молдавии
    twitter.com/poroshenko
    Львовский мусор под Киевом
    Львовский мусор под Киевом
    https://www.facebook.com/Нацполиция Киевской области
    На месте взрыва в Одессе
    На месте взрыва в Одессе
    timer-odessa.net
    Ралли ретро-автомобилей в Одессе
    od-news.com
    В Киеве несут цветы к посольству Нидерландов в годовщину крушения МН17 в Донбассе
    В Киеве несут цветы к посольству Нидерландов в годовщину крушения МН17 в Донбассе
    УНИАН
    Елизавета Яхно и Анна Волошина (Украина)
    Елизавета Яхно и Анна Волошина (Украина) выступают с технической программой в финальных соревнованиях по синхронному плаванию среди дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Король и королева Нидерландов присутствуют на мероприятии, посвященном открытию национального памятника памяти жертв катастрофы Малайзии в Украине в 2014 году

    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Смотрите также: Ралли ретро-автомобилей в Одессе

    Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.

    В Ставищенском районе Киевской области снова нашли мусор изо Львова. Всего было найдено около 40 тонн отходов.

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