Фотоитоги 17 июля: три года после крушения МН17, взрыв в Одессе, львовский мусор под Киевом

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Смотрите также: Ралли ретро-автомобилей в Одессе

Ранее МИД Нидерландов сообщил, что суд по делу о крушении в Донецкой области в июле 2014 года малайзийского самолета Boeing рейса MH17 пройдет в этой стране. Большинство жертв крушения являлись подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен.

В Ставищенском районе Киевской области снова нашли мусор изо Львова. Всего было найдено около 40 тонн отходов.