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    В мире

    Британская Vertu закрывает завод в Англии из-за финансовых проблем

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    Проблемы Vertu начались после покупки бизнеса в марте бизнесменом Хаканом Узаном. Он обнаружил дефицит в 128 миллионов фунтов, а попытки решить проблемы провалились.

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Британская компания Vertu, производитель смартфонов класса "люкс", закроет свой завод в Англии из-за финансовых проблем, пишет газета Financial Times.

    Закрытие завода приведет к потере около 200 рабочих мест. В Великобритании производилась отделка устройств с использованием дорогих материалов, в том числе натуральной кожи и драгоценных камней, отмечает издание.

    "Ликвидация компании, которая производила самые дорогие телефоны в мире, происходит спустя несколько месяцев после последней попытки оживить бизнес, уменьшив стоимость телефонов с 10 тысяч фунтов стерлингов и до 4-7 тысяч фунтов стерлингов", — пишет издание.

    Газета отмечает, что проблемы Vertu начались после покупки бизнеса в марте бизнесменом Хаканом Узаном. Он обнаружил дефицит в 128 миллионов фунтов, а попытки решить проблемы провалились.

    По словам источника издания, Узан сохранит лицензии на бренд, технологию и дизайн Vertu и попытается возродить компанию-производителя смартфонов.

    Компания Vertu была основана в 1998 году. Изначально она представляла собой подразделение финской Nokia, однако в 2012 году его продали компании EQT. В 2015 году Vertu приобрела китайская компания Godin Holdings.

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