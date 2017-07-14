Британская Vertu закрывает завод в Англии из-за финансовых проблем

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Британская компания Vertu, производитель смартфонов класса "люкс", закроет свой завод в Англии из-за финансовых проблем, пишет газета Financial Times.

Закрытие завода приведет к потере около 200 рабочих мест. В Великобритании производилась отделка устройств с использованием дорогих материалов, в том числе натуральной кожи и драгоценных камней, отмечает издание.

"Ликвидация компании, которая производила самые дорогие телефоны в мире, происходит спустя несколько месяцев после последней попытки оживить бизнес, уменьшив стоимость телефонов с 10 тысяч фунтов стерлингов и до 4-7 тысяч фунтов стерлингов", — пишет издание.

Газета отмечает, что проблемы Vertu начались после покупки бизнеса в марте бизнесменом Хаканом Узаном. Он обнаружил дефицит в 128 миллионов фунтов, а попытки решить проблемы провалились.

По словам источника издания, Узан сохранит лицензии на бренд, технологию и дизайн Vertu и попытается возродить компанию-производителя смартфонов.

Компания Vertu была основана в 1998 году. Изначально она представляла собой подразделение финской Nokia, однако в 2012 году его продали компании EQT. В 2015 году Vertu приобрела китайская компания Godin Holdings.