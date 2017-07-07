Украинцы не должны финансировать пенсионеров телефонными разговорами - эксперт

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Украинцы смогут вернуть предоплату за услуги мобильной связи. На днях Кабмин принял изменения в постановления №1740 от 1998 г. и в №295 от 2012 г., которые позволяют это делать. Теперь люди могут использовать свой мобильный счет не только для платежей мобильных операторам, но и для денежных переводов или покупок товаров и услуг.

Впрочем, использовать бесконтактный интерфейс телефона и кошелек (приложение в телефоне) как платежное средство (канал, инструмент для платежа) можно и сейчас. При этом используются деньги с банковского счета в платежных терминалах, позволяющих бесконтактно "общаться" с телефоном и принимать оплаты. Эта схема работает у десятков банков на телефонах с Android.

Нововведения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

"Этим постановлением Кабмин решил вопрос устранения двойного налогообложения. Потому что 7,5% платежа при проходе денег через лицевой счет мобильного оператора фактически шли в Пенсионный фонд. Это была оплата за использование услуг мобильного оператора, но не за финансовые услуги. И вот это противоречие, когда эти же деньги используются для финансовой услуги и налога, быть не должно, собственно Кабмин и устранил. И как потребитель я, безусловно, за то, чтобы услуги любые были дешевле и мы не финансировали пенсионеров с каждой минуты разговора по мобильному телефону", — заявил эксперт.

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