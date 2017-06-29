Пенсионная реформа. Гройсман решил оставить все "по-советски" - аналитик

"Во всех нормальных странах мира вообще не существует солидарной пенсионной системы — существует персональная накопительная пенсионная система", — заявил Александр Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита. Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом: т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.