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    Пенсионная реформа. Гройсман решил оставить все "по-советски" - аналитик

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    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что премьер-министр Владимир Гройсман решил оставить пенсионную систему "по-советски", потому что солидарная система существовала в СССР.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Во всех нормальных странах мира вообще не существует солидарной пенсионной системы — существует персональная накопительная пенсионная система", — заявил Александр Охрименко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Кто в Украине никогда не выйдет на пенсию. Эксперт о грядущей реформе

    Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита. Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом: т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.

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