Пенсионеры МВД заблокировали улицу Грушевского в Киеве

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Пенсионеры МВД перекрыли улицу Грушевского в Киеве, что возле Кабинета министров. Об этом сообщает Сергей Каплин на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Сергея Каплина в Facebook Пенсионеры перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина

Фото со страницы Сергея Каплина в Facebook Пенсионеры МВД перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина

Как сообщил депутат, активисты требуют перерасчета пенсий.

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Напомним, бывшие работники МВД уже не впервые выходят на акции с требованием сделать перерасчет пенсий.