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    Общество

    Пенсионеры МВД заблокировали улицу Грушевского в Киеве

    (обновлено: )40150
    Бывшие сотрудники Министерства внутренних дел требуют перерасчета пенсий. Как сообщает Сергей Каплин на своей странице в Facebook, пенсионеры МВД перекрыли улицу Грушевского в Киеве.
    Пенсионеры перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
    Фото со страницы Сергея Каплина в Facebook

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Пенсионеры МВД перекрыли улицу Грушевского в Киеве, что возле Кабинета министров. Об этом сообщает Сергей Каплин на своей странице в Facebook.

    Фото со страницы Сергея Каплина в Facebook
    Пенсионеры перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
    Фото со страницы Сергея Каплина в Facebook
    Пенсионеры МВД перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина

    Как сообщил депутат, активисты требуют перерасчета пенсий.

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    Напомним, бывшие работники МВД уже не впервые выходят на акции с требованием сделать перерасчет пенсий.

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