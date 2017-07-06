Пенсионеры МВД заблокировали улицу Грушевского в Киеве

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Пенсионеры МВД перекрыли улицу Грушевского в Киеве, что возле Кабинета министров. Об этом сообщает Сергей Каплин на своей странице в Facebook.
Пенсионеры перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
Пенсионеры МВД перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
Как сообщил депутат, активисты требуют перерасчета пенсий.
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Напомним, бывшие работники МВД уже не впервые выходят на акции с требованием сделать перерасчет пенсий.