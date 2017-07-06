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    Киев

    В Киеве между пенсионерами МВД и полицией произошла потасовка

    (обновлено: )30631
    Участники акции перекрыли улицу Грушевского, а также заблокировали выезд из здания Кабмина для автомобиля. Они требуют встречи с первым вице-премьером Украины Степаном Кубивом.
    Пенсионеры МВД перекрыли улицу Грушевского возле Кабмина
    Фото со страницы Сергея Каплина в Facebook

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Потасовка произошла между митингующими у здания Кабмина в центре Киева ветеранами МВД и полицейскими, заявил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    Скриншот поста со страницы Михаила Волынца в Facebook

    "В 13.15 произошла потасовка между полицейскими и ветеранами МВД, которые со всей Украины приехали требовать от правительства перерасчета пенсии", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    По его данным, участники акции перекрыли улицу Грушевского, а также заблокировали выезд из здания Кабмина для автомобиля. Они требуют встречи с первым вице-премьером Украины Степаном Кубивом.

    Волынец отметил, что сейчас некоторые ветераны МВД получают пенсию в размере всего 950 гривен (около 36 долларов), а средняя их пенсия составляет 1,5 тысячи гривен (около 58 долларов).

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