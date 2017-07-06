В Киеве между пенсионерами МВД и полицией произошла потасовка

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Потасовка произошла между митингующими у здания Кабмина в центре Киева ветеранами МВД и полицейскими, заявил в четверг глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Скриншот поста со страницы Михаила Волынца в Facebook

"В 13.15 произошла потасовка между полицейскими и ветеранами МВД, которые со всей Украины приехали требовать от правительства перерасчета пенсии", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его данным, участники акции перекрыли улицу Грушевского, а также заблокировали выезд из здания Кабмина для автомобиля. Они требуют встречи с первым вице-премьером Украины Степаном Кубивом.

Волынец отметил, что сейчас некоторые ветераны МВД получают пенсию в размере всего 950 гривен (около 36 долларов), а средняя их пенсия составляет 1,5 тысячи гривен (около 58 долларов).