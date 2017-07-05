МВД Молдавии разыскивает сбежавшего экс-президента Приднестровья

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Молдавии работают над установлением местонахождения экс-лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Евгения Шевчука, который покинул пределы Левобережья, объяснив это тем, что на него якобы готовилось покушение, заявил во вторник журналистам глава МВД Молдавии Александр Жиздан.

Ранее Верховный совет (парламент) Приднестровья выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на проведение следственными органами необходимых процессуальных действий и привлечение бывшего президента к уголовной ответственности. В отношении Шевчука, руководившего непризнанной республикой с 2011 по 2016 годы, возбуждено пять уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию непризнанной ПМР. Позже на своей странице в соцсети Facebook он объяснил этот поступок тем, что на него якобы готовилось покушение.

"Продолжают предприниматься меры по установлению места, где он (Евгений Шевчук – ред.) находится, для того чтобы допросить его… Собранные материалы покажут, будет ли ему предоставлен статус защищаемого лица или нет. Пока у нас не было никаких контактов, не было сделано никаких заявлений", — отметил Жиздан.

По его словам, правоохранительные органы отреагировали на публикации в СМИ. "Необходимо предпринять ряд действий, которые и продемонстрируют — правда это или нет", — добавил Жиздан.

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Он отметил, что пока правоохранительные органы анализируют ситуацию по информации в Facebook и в других соцсетях.

Как ранее заявлял прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, Шевчука подозревают в совершении преступлений, которые наказываются статьями Уголовного кодекса ПМР о превышении власти, злоупотреблении должностными полномочиями, организации контрабанды и получении взятки.