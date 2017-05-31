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    Приднестровье о пограничном посте Молдавии и Украины: провокация

    (обновлено: )56511
    МИД ПМР заявил, что совместный контроль Молдовы и Украины над одним из участков приднестровско-украинской государственной границы является намеренным провокационным шагом.
    Флаг Приднестровья
    RIA News И. Зенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) назвал провокацией установление молдавско-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы.

    Политолог Оазу Нантой
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    По Шекспиру. Запрет транзита через Украину в Приднестровье

    Совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу в среду.

    "Совместный контроль Молдовы и Украины над одним из участков приднестровско-украинской государственной границы является намеренным провокационным шагом, рассчитанным в том числе на резкие ответные действия со стороны Приднестровья", — говорится в заявлении МИД ПМР, размещенном в среду на сайте ведомства.

    В Тирасполе считают, что эта односторонняя мера реализуется вне рамок международного переговорного процесса, без учета позиции Приднестровья, и грубым образом нарушает положения о недопустимости санкций и блокад. Власти ПМР полагают, что таким образом ломаются ранее существовавшие механизмы трансграничного взаимодействия и ставится под угрозу региональная стабильность.

    "Навязанный при прямой поддержке Европейского союза молдавско-украинский таможенно-пограничный контроль на границе с Приднестровьем является одним из элементов комплексной блокадной стратегии по нанесению существенного ущерба и поэтапному ограничению потенциала Приднестровской Молдавской республики во всех значимых сферах", — говорится в заявлении МИД.

    В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Власти непризнанной ПМР стремятся этого не допустить.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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